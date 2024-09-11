Gelir İdaresi Başkanlığı, milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı etkileyen yeni düzenlemenin taslağını duyurdu. Yeni tebliğ ile birlikte, kiraların banka veya PTT aracılığıyla ödenmesi zorunlu hale getiriliyor. Bu kurallara uymayanlara 5 gün içinde ceza kesilecek.

YENİ DÜZENLEME İLE CEZALAR ARTACAK

Yayınlanan taslağa göre, konut veya işyeri kirası ödeyen herkes, kira bedelini banka veya PTT üzerinden gerçekleştirmek zorunda olacak. Kısa süreli kiralamalar için de aynı düzenleme geçerli olacak. Hisseli gayrimenkullerde ise, kira bedelinin tamamının bankaca ödenmesi yeterli olacak.

Elden yapılan ödemeler için her bir işlemde özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Ceza miktarı, kişinin gelir durumu ve işleme konu tutara bağlı olarak değişecek, ancak asgari ceza 5 bin TL olarak belirlendi. Elden ödenen tutarın 5 bin TL'nin altında olması durumunda, hem kiracı hem de ev sahibi 5 bin TL ceza ödeyecek. Elden ödeme yapılan durum, 5 iş günü içinde yetkililere bildirilirse ceza uygulanmayacak.

Bir ev sahibi, kiranın bir kısmını elden alırsa, hem ev sahibi hem de kiracı, elden alınan kısım için 5 bin TL ceza ödeyecek. Örneğin, 25 bin TL kira bedelinin 15 bin TL'si elden alındığında, toplamda 15 bin TL ceza uygulanacak.

Bu düzenlemenin amacı, kira gelirlerinin kayıt altına alınmasını sağlayarak vergi kaybını önlemek ve ekonomiye dair daha güvenilir verilere ulaşmak. Ayrıca, kara para aklamasıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.