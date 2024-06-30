Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren yeni kira artış dönemi 2 Temmuz'da başlıyor. Son iki yıldır uygulanan yüzde 25 zam sınırı, yüksek enflasyon döneminde kiracıları koruma amacıyla getirilmişti. Ancak, bu uygulama yarın eriyor. Yeni dönemde kira artışları, eskisi gibi 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yapılacak. Ev sahipleri, bu üst sınırı aşamayacak ve temmuz öncesi zam yapılan kiracılardan ek artış talep edemeyecek.

KİRA ARTIŞINDA YENİ DÖNEM

Son iki yıldır kira artış oranları, konut kiracıları için en büyük sorunlardan biri haline gelmişti. TÜFE 12 aylık ortalamasına göre belirlenen konut kira zamları, yüksek enflasyon döneminde yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Bu uygulama, Temmuz 2024 itibarıyla sona eriyor ve yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması tavan sınır olacak.

Türk Borçlar Kanunu’na Haziran 2022’de eklenen geçici madde ile getirilen yüzde 25 zam sınırı, 2 Temmuz itibarıyla kaldırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayında yaptığı açıklamada, bu uygulamanın belli bir süre için yapıldığını ve devam etmeyeceğini belirtmişti.

KİRA ZAM ORANLARI 3 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Haziran ayı enflasyon verisiyle belirlenecek 12 aylık ortalama, konut kiraları için üst sınır olacak. 3 Temmuz'da açıklanacak olan bu veri, kira artış oranlarını belirleyecek. Mayıs ayı itibarıyla 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 62,51 seviyesindeydi.

Endeksa'nın piyasa araştırmasına göre, Türkiye genelinde kiralık evlerin değeri son iki yılda nominal olarak yüzde 265 arttı. Enflasyondan arındırılmış artış ise yüzde 50 seviyelerinde kaldı. Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, yüzde 25 sınırının kaldırılmasının piyasayı dengeye getireceğini belirtti.

KİRA ARTIŞININ KİRACILARA ETKİSİ

Mevcut durumda 20 bin lira kira ödeyen bir kiracı, yüzde 62,51 oranında yapılacak bir zamla birlikte 12 bin lira ek ödeme yapacak. Kiracılar, yeni düzenleme ile birlikte en az yarı yarıya bir kira artışıyla karşı karşıya kalacak.

KİRA ANLAŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK ZORUNLULUĞU

Son iki yılda kira zam sınırı, pek çok tartışma ve anlaşmazlığa yol açtı. Eylül 2023 itibarıyla, ev sahibi ve kiracı arasındaki davalarda arabulucuya başvurma zorunluluğu getirildi. Kiracı ve ev sahipleri arasındaki uyuşmazlık davaları artarken, arabuluculuk süreci devreye girdi.

KİRA ARTIŞINA İLİŞKİN MERAK EDİLEN SORULAR

Konut kirasında yüzde 25 zam sınırı uygulaması hangi dönemi kapsıyor? 8 Haziran 2022'de başlayan uygulama 2 Temmuz 2024'te sona eriyor.

Temmuzda kira zammı nasıl hesaplanacak? Kira sözleşmelerinde yenileme dönemi gelenler, bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalaması kapsamında zam yapacak.

TÜFE ortalaması üzerinde bir artış talep edilebilir mi? Hayır, TÜFE 12 aylık ortalamasının üzerinde bir artış şartı geçersizdir.

Temmuz öncesinde kirasına zam yapan kiracıların durumu ne olacak? Yüzde 25 sınırı uygulanan kiracılar, yeni bir zam dönemi için 2025'i bekleyecek.

2 Temmuz öncesinde zam yapan kiracılardan ek zam talep edilebilir mi? Hayır, bu kiracılardan ek zam talep edilemez.

Sözleşmelerde sabit bir kira oranı belirlenebilir mi? TÜFE ortalamasını aşmayan oranlar belirlenebilir, aşanlar geçersizdir.

Dava süreci devam edenlerin zam uygulaması nasıl olacak? Mevcut oran uygulanacak.

Ev sahibi hangi koşulda kirayı artırmayı talep edebilir? 5. yılını tamamlayan kira sözleşmelerinde kira tespit davası açılabilir.

Kira anlaşmazlıklarını nasıl bir süreç bekliyor? Dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirildi.

İş yeri kiralarında uygulama nasıl olacak? İş yeri kiralarında TÜFE ortalaması uygulanmaya devam edecek.