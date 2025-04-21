Sorgun ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan bir taşınmaz, Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından açık artırma yoluyla satışa çıkarıldı. Söz konusu satış, 2024/50 SATIŞ dosya numarası ile yürütülüyor.

Tapuda “avlulu kârgir ev” niteliğiyle kayıtlı olan taşınmaz, 546 metrekare yüzölçümüne sahip. Muhammen bedeli 1 milyon 509 bin lira olarak belirlenen taşınmaz için yüzde 10 KDV uygulanacak.

Satış, elektronik ortamda esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İhale, iki ayrı tarihte yapılacak olup birinci artırma 8 Mayıs 2025 saat 14.59’da başlayacak ve 15 Mayıs 2025 saat 14.59’da sona erecek. İkinci artırma ise 9 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 16 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

Detaylı bilgilere, bilirkişi raporları ve taşınmaza ait görsellere ilgili dosya numarası üzerinden erişilebiliyor.

İcra İflas Kanunu’nun 114. ve 126. maddeleri uyarınca yapılan ilan kapsamında, taşınmaz üzerindeki hak sahipleri ve ilgililer de sürece dâhil olabilecek.