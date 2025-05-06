Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarının emekliliği için yapılan çalışmalara ilişkin tarih verdi. Düzenleme, 2028 yılından önce hayata geçirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarının emekliliğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, kadın istihdamını arttırmaya yönelik kapsamlı projeler ve yasal düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, ev kadınlarının emeklilik hakkına kavuşacağı düzenlemenin 2028 yılına kadar yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Kadın istihdamının, arzu edilen seviyelere ulaşmadığını vurgulayan Bakan Işıkhan, bu durumu iyileştirmek amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. "Ev kadınlarının emekliliği için çalışma yürütüyoruz. Kadın istihdam oranlarımız, iş gücüne katılım oranlarımız arzu edilen noktada değil. Bu yüzden kadınların iş gücüne katılımını arttırmak amacıyla önemli projeler başlattık ve bazıları da devam ediyor" dedi. Bakan, bu projeler arasında İş Pozitif Programı'nın da yer aldığını, programın özellikle kadınların iş gücü piyasasında daha görünür olmalarını sağladığını ifade etti.

Ev kadınlarının emekliliği konusunda yapılan çalışmaların detaylarını paylaşan Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanının seçim vaatleri arasında yer alan bu düzenleme için Sosyal Güvenlik Kurumu ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. "Hangi ev kadınlarının kapsama alınacağı, engelli çocuğu olan kadınlara verilecek destekler ve esnaf olup olmayacakları gibi sorulara yanıt arıyoruz" diyen Işıkhan, tüm bu çalışmaların 2028 yılına kadar tamamlanarak ev kadınlarına yönelik emeklilik müjdesinin verileceğini söyledi.

Bakan Işıkhan, sadece kadınlara yönelik değil, farklı yaş gruplarını da kapsayan çeşitli teşvik, destek ve hibe programlarının hayata geçirildiğini aktardı. İş Pozitif Programı kapsamında 2024 yılı itibarıyla 1.077.205 kadının istihdama katıldığını belirten Bakan, "Kadın istihdamını desteklemek amacıyla pozitif ayrımcılık projemiz de devam ediyor. İmalat, sağlık, bilgi ve iletişim sektörlerinde kadınların istihdamını artırmaya yönelik teşviklerde bulunuyoruz" diye konuştu.