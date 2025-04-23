“Aile yılı” ilanı çerçevesinde gündeme alınan proje ile birlikte, milyonlarca ev kadınına emeklilik yolu açılacak. Hazırlık aşamasında olan yeni sistem sayesinde, ev kadınları her ay prim ödeyerek sosyal güvence kazanabilecek, devlet de bu ödemelerin üçte birini karşılayacak.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Yeni düzenleme ile birlikte, daha önce herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayan ya da sigorta girişi bulunmayan ev kadınları da sisteme dahil olabilecek. 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ev kadınları, başvurmaları halinde bu haklardan faydalanabilecek.

DEVLET DESTEĞİ KRİTİK ROL OYNAYACAK

Projede en dikkat çeken ayrıntı ise devletin sağlayacağı maddi katkı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordine ettiği çalışmaya göre, isteğe bağlı sigorta sistemi kapsamında yatırılacak aylık primlerin üçte biri devlet bütçesinden karşılanacak. 15 yıl süresince yapılacak ödemeler göz önüne alındığında, bu destek tutarı günümüz asgari ücreti üzerinden hesaplandığında yaklaşık 500 bin liraya ulaşacak.

PRİMLER BAĞ-KUR KAPSAMINDA YATIRILACAK

Ev kadınları, isteğe bağlı sigorta sistemine dâhil edilerek Bağ-Kur statüsünde sigortalı sayılacak. Kayıt işlemlerini tamamlayan kadınlar, her ay düzenli olarak prim ödemelerini gerçekleştirecek. Ödemeler, e-Devlet sistemi üzerinden veya sosyal güvenlik kurumunun çevrim içi platformları aracılığıyla yapılabilecek.

AYLIK NE KADAR PRİM ÖDENECEK?

2025 yılı itibarıyla, isteğe bağlı sigorta kapsamında ödenecek asgari prim miktarı, brüt asgari ücretin yüzde 32’sine denk geliyor. Bu oran temel alındığında, ev kadınlarının ödeyeceği prim tutarı aylık 8 bin 321 TL olarak belirleniyor. Devlet, bu miktarın üçte birine denk gelen 2 bin 771 TL’yi karşılayacak. Kadınlar ise aylık 5 bin 548 TL prim ödeyerek sisteme dâhil olacak.

Öte yandan, isteğe bağlı sigorta sisteminde kadınların talep etmeleri halinde ödeyebilecekleri prim miktarını 7,5 kata kadar artırma imkânı da bulunuyor.

EMEKLİLİK YAŞI VE PRİM GÜN SAYISI NASIL BELİRLENECEK?

Ev kadınlarının emeklilik yaşları ve gerekli prim gün sayıları, sigorta giriş tarihlerine göre farklılık gösterecek. Buna göre:

8 Eylül 1999 öncesi sigorta kaydı bulunan kadınlar:

SSK kapsamında 3.600 gün prim ile 58 yaşında,

Bağ-Kur kapsamında 5.400 gün prim ile 56 yaşında emekli olabilecek.

8 Eylül 1999 sonrası sigorta kaydı olan kadınlar:

SSK’dan emeklilik için 58 yaş ve 4.500 gün,

Bağ-Kur’dan emeklilik için ise 60 yaş ve 5.400 gün prim şartı aranacak.

Ayrıca Bağ-Kur’dan emekli olmak isteyen kadınlar, SSK’ya göre 2 yıl daha erken emekli olma imkânına sahip olacak.

PRİMLER YILDAN YILA ARTACAK

Prim ödemeleri, her yıl asgari ücrete yapılan zam oranına paralel olarak güncellenecek. Böylece, ödenecek tutarlar enflasyon karşısında reel değerini koruyacak şekilde yeniden belirlenecek.

ÇOCUKLU ANNELERE YIPRANMA PAYI VE ERKEN EMEKLİLİK DESTEĞİ

Düzenleme kapsamında çocuklu annelere yönelik önemli bir destek mekanizması da devreye alınacak. Yıpranma payına benzer bir uygulama ile, çocuk sayısına göre erken emeklilik hakkı ya da prim gününde esneklik sağlanması planlanıyor. Bu destek, hem anneliğin getirdiği yükün hafifletilmesini hem de kadınların sosyal güvenlik sistemine daha aktif katılımını amaçlıyor.

YOZGAT’TA BİNLERCE KADIN İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Yozgat’ta da binlerce ev kadınının bu uygulamadan yararlanması bekleniyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve sosyal güvenceye erişimi olmayan kadınlar için yeni düzenleme, hem maddi hem de toplumsal güçlenme anlamında kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yerel sosyal hizmet birimleri, kadınların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için saha çalışmalarına hazırlanıyor.