Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile özellikle ev hanımlarını yakından ilgilendiren “Vatandaşlık Maaşı” uygulaması için düğmeye basıldı.

Aile Destek Programı’nın Yerini Alacak

Pandemi döneminde hayata geçirilen ve 2,5 yıl boyunca devam eden Aile Destek Programı kapsamında milyonlarca aileye aylık ortalama 1.900 TL’ye kadar destek sağlanmıştı. Ancak geçen yıl sona eren bu programla birlikte birçok hanenin sosyal yardımları kesilmişti.

Yeni düzenleme ile bu kez “vatandaşlık maaşı” adı altında kalıcı bir destek mekanizması oluşturuluyor. AK Parti’nin 2023 seçim beyannamesinde de vaat edilen bu uygulama, hükümetin sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak görülüyor.

Başvurular Yıl Sonunda Başlıyor

Vatandaşlık maaşına ilişkin başvuruların, 2025 yılının son çeyreğinde alınmaya başlanacağı bildirildi. Başvurular tamamen dijital ortamda yapılacak ve vatandaşların e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru formunu doldurmaları yeterli olacak.

Ne Kadar Ödeme Yapılacak?

Henüz kesin rakamlar açıklanmazken, vatandaşlık maaşının özellikle ev hanımlarına yönelik planlandığı ve hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik düzenli nakit desteği sağlayacağı belirtildi. Ödemelerin aylık periyotlarla yapılması ve doğrudan başvuru sahiplerinin banka hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

Sosyal Yardımda Yeni Dönem

Uzmanlar, bu düzenleme ile birlikte sosyal yardımların daha sürdürülebilir bir hale getirileceğini, ev hanımlarının da ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer alacağını vurguluyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı bu model, uzun vadede sosyal adaleti destekleyen kapsamlı bir programın ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Detayların önümüzdeki aylarda açıklanması ve uygulamanın 2025 sonu itibarıyla resmen başlaması bekleniyor.