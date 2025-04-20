Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ev hanımlarına yönelik yeni bir istihdam modelini duyurdu. "Komşu Anne" adını taşıyan uygulama kapsamında, ev hanımları kendi evlerinde çocuk bakarak gelir elde edebilecek.

Bakan Göktaş, dün katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, çalışan annelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir bakım modeli üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Annelerin 1 ila 5 çocuğa kendi evlerinde bakabilecekleri bir sistem hayata geçiriyoruz” dedi.

Yeni sistemin hem kayıtlı istihdamı artırmayı hem de mahalle içinde güvenli bir bakım ağı oluşturmayı hedeflediğini vurgulayan Göktaş, “Kadınlar, kendi mahallesinde başka bir annenin çocuğuna bakarak hem gelir elde edecek hem de ekonomiye katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş ayrıca doğum izni süresine ilişkin de çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Halihazırda doğum öncesi ve sonrası toplam 16 hafta olan doğum izninin artırılması için düzenleme üzerinde çalışıldığını belirten Göktaş, “Net bir rakam veremem ama gündemimizde” dedi.

Yeni modelde, çalışan bir annenin doğum izni sonrası işine dönerken çocuğunu kendi mahallesinde güvenilir bir kadına emanet edebilmesi amaçlanıyor. Çocuk bakmak isteyen ev hanımları ve çocuk bakımına ihtiyaç duyan çalışan kadınlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla eşleştirilecek. Bakanlık, bu süreçte denetleyici ve yönlendirici bir rol üstlenecek.

Başvurulara ilişkin detayların önümüzdeki günlerde Bakanlık tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.