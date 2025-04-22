Yüz binlerce ev hanımını ilgilendiren bu önemli gelişme, kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek ve sosyal güvenlik sistemine dahil olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek.

Ayrıca, prim ödemelerine devlet desteği sunulacak. Bu yazıda, yeni düzenlemenin detaylarına ve uygulanacak şartlara yer veriyoruz.

EV KADINLARINA SOSYAL GÜVENCE VE EMEKLİLİK HAKKI

Yeni düzenlemeyle, ev kadınları artık sosyal güvenlik kapsamına alınacak ve emeklilik hakkı kazanacak.

Aile Bakanlığı tarafından geliştirilen projeye göre, ev hanımları isteğe bağlı sigorta üzerinden Bağ-Kur kapsamında prim ödeyerek emeklilik hakkına sahip olabilecekler.

Bu adım, ev kadınlarının yıllarca evde çalışarak geçirdikleri süreyi güvence altına almayı ve sosyal haklardan yararlanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Ev kadınlarının prim ödemelerini düzenli bir şekilde yapabilmeleri için, internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebileceği bir sistem kurulacak.

Bu sayede, sigorta primlerini takip etmek ve ödemek çok daha kolay hale gelecek. Aile Bakanlığı, başvuru yapan ev kadınlarının sosyal güvenceye sahip olmalarını ve emeklilik için gerekli süreyi doldurmalarını sağlamak için gereken düzenlemeleri hayata geçirecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yeni düzenlemeden, 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ev kadınları faydalanabilecek.

Bu haktan yararlanabilmek için, daha önce sigortalı bir işte çalışmış olma şartı aranmıyor. Böylece, ev hanımları daha önce herhangi bir sigortalı işte çalışmamış olsalar dahi, prim ödeme hakkına sahip olabilecekler. Bu düzenleme, iş gücüne katılmadan evde kalan kadınları da güvence altına almayı hedefliyor.

DEVLET DESTEKLİ PRİM ÖDEMELERİ VE KATKILAR

Ev kadınlarının yatıracağı primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Devlet desteğiyle, ev kadınları daha kolay prim ödeyerek emeklilik için gerekli süreci tamamlayabilecekler.

Bu, ev kadınlarının toplamda yaklaşık 15 yıl sürecek olan prim ödeme döneminde, bugünün asgari ücretine göre hesaplandığında 500 bin TL'lik bir devlet katkısı anlamına geliyor.

Devletin üstlendiği bu katkı, emeklilik için gerekli şartları yerine getirebilmek adına ev kadınlarının ödeme yükünü önemli ölçüde hafifletecek.

ÇOCUK SAHİBİ KADINLAR İÇİN EKSTRA DESTEK

Projede, özellikle çocuk sahibi kadınlar için ekstra destekler de sunulacak. Yıpranma payı uygulaması, çocuklu annelere yönelik avantajlar sağlayacak.

Yıpranma payı sayesinde, çocuklu kadınlar için prim ödeme süreleri daha esnek hale gelecek. Ayrıca, çocuklu annelere erken emeklilik hakkı verilmesi planlanıyor.

Bu, kadınların çocuk bakım sorumluluklarını yerine getirirken, çalışma hayatından uzak kalmalarına neden olabilecek engelleri azaltmayı hedefliyor. Erken emeklilik, çocuklu annelerin çalışma hayatına katılımını teşvik etmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI VE GELECEĞİ

Henüz hazırlık aşamasında olan bu proje, önümüzdeki dönemde detaylandırılacak ve uygulamaya geçirilecek. Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, proje kapsamında sigorta sistemi ve prim ödeme süreçleri en kısa zamanda hayata geçirilecek.

Bu düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla birlikte, ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de emeklilik hakkı elde edebilecekler. Sosyal güvenlik sistemine katılım, ev kadınlarının gelecekteki ekonomik güvenliklerini sağlamak için önemli bir adım olacak.

TOPLUMUN GENELİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Ev kadınları için hayata geçirilecek bu yeni düzenleme, sadece ekonomik güvence sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda kadınların toplumsal statülerini ve haklarını güçlendirecek.

Türkiye'deki kadınların iş gücüne katılım oranının artırılması, cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından kritik bir öneme sahip. Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltacak ve kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasını sağlayacaktır.

Ev kadınlarına emeklilik hakkı sağlayacak bu düzenleme, kadınların sosyal güvenlik sistemine entegrasyonunu sağlayacak ve uzun vadede önemli toplumsal değişimlere yol açacaktır.

Devlet desteğiyle yapılan prim ödemeleri ve çocuk sahibi kadınlar için sağlanacak avantajlar, bu projeyi ev kadınları için büyük bir fırsat haline getirecektir. Proje ile ilgili ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor ve uygulamaya geçişle birlikte ev kadınları için tarihi bir dönemin başlaması öngörülüyor.