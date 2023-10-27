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Eskişehir’de aranması bulunan bir şahsın evine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, silah parçası ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranması bulunan B.Ç. isimli şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. ‘Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma’ ve ‘Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma’ suçlarından arandığı tespit edilen şüphelinin saklandığı ikamete operasyon düzenlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalanırken, evde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 162 adet mermi, 21 adet şarjör, 7 adet silah gövdesi, 5 adet sürgü, 2 adet tetik mekanizması, 4 adet namlu, 5 adet şarjör yayı, 10 adet kabza kapağı, 6 adet şarjör gerdeli, 10 şarjör alt kapağı ve 12 adet sentetik ecza hap geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.