Yozgat İcra Dairesi’nin 2025/255 Esas sayılı dosyası kapsamında yapılacak satışa ilişkin detaylar esatis.uyap.gov.tr adresinden görüntülenebilecek.

Satışa konu taşınmaz, merkez ilçesi Medrese Mahallesi’nde, 322 ada 12 parselde yer alıyor. Zemin katta konumlanan ve apartmanın güneybatı cephesinde bulunan 2 nolu mesken, yaklaşık 85 metrekare büyüklüğünde olup 2 oda, 1 salon ve müştemilattan oluşuyor.

Dairenin güneye ve batıya cepheli olduğu, konsol çıkıntısı altında yer alan küçük daire niteliğinde olduğu belirtildi. Toplam yüzölçümü 407,43 metrekare olan taşınmazın arsa payı ise 65/1612 olarak kayıtlara geçti.

İmar durumuna ilişkin olarak, taşınmaz için ilk yapı ruhsatının 1994 yılında alındığı, 2001 ve 2015 yıllarında ise yenileme ve yeniden ruhsat düzenlemeleri yapıldığı bildirildi. Yapı kullanma izin belgesi ile mimari projelere dair belgelerin CD ortamında dosya kapsamında bulunduğu kaydedildi.

Muhammen bedeli 1 milyon 650 bin lira olarak belirlenen taşınmazın Katma Değer Vergisi oranı yüzde 1 olarak açıklandı.

İlk artırma 20 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.49’da başlayacak ve 27 Mayıs 2025 saat 10.49’da sona erecek. İkinci artırma ise 20 Haziran – 27 Haziran 2025 tarihleri arasında, aynı saatlerde gerçekleştirilecek.

Taşınmazın ayrıntılı görselleri ve artırma şartları, esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/255 Esas numarasıyla erişilebilir.