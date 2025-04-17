Yozgat İcra Dairesi’nin 2019/11031 Esas sayılı dosyası kapsamında yapılan duyuruya göre, söz konusu taşınmaz açık artırma yöntemiyle satılacak.

Satışa konu olan taşınmaz, Yozgat ili merkez ilçesi Eski Pazar 2. Mıntıka Mahallesi, 1832 ada 1 parselde yer alıyor. H Blok, A girişi, 2. kat, 6 numaralı bağımsız bölüm olarak kayıtlı mesken; 120 metrekare büyüklüğünde olup 3 oda, 1 salon ve müştemilattan oluşuyor.

Taşınmazın adresi Çapanoğlu Mahallesi, Cemil Çiçek Caddesi No: 109/6 Merkez/Yozgat olarak belirtilirken, tahmini değeri 1 milyon 350 bin lira olarak açıklandı. Taşınmaz için belirlenen KDV oranı yüzde 1, arsa payı ise 466/134400 olarak kaydedildi. Yapı kullanma izin belgesine dair herhangi bir kayıt ise arşivlerde bulunmuyor.

İlk artırma 17 Haziran 2025 tarihinde saat 10.13’te başlayacak ve 24 Haziran 2025 saat 10.13’te sona erecek. Satış gerçekleşmemesi durumunda ikinci artırma, 17 Temmuz 2025 – 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında aynı saat aralıklarında yapılacak.

Taşınmazın ayrıntılı görselleri, artırma koşulları ve diğer bilgilere esatis.uyap.gov.tr internet adresi üzerinden, 2019/11031 Esas sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilecek.