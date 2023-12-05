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Yüksek konut fiyatları, dar gelirli vatandaşları zor durumda bırakırken, Türkiye genelinde bir umut ışığı yanıyor. 2024 yılı içerisinde başlatılacak olan konut kampanyası, ev sahibi olma hayali kuranları sevindirecek. Yüksek konut fiyatlarından dolayı ev sahibi olamayan vatandaşlar, bu kampanya sayesinde uygun fiyatlarla ev sahibi olabilecekler.

Konut fiyatlarındaki artış, birçok kişinin hayallerini ertelemesine neden olmuştu. Ancak, 2024 yılında başlatılacak olan bu yeni kampanya ile vatandaşlar düşük fiyatlarla konut sahibi olma şansını yakalayacaklar. Yapılan düzenleme ile konut fiyatlarının daha ulaşılabilir hale gelmesi hedefleniyor.

Son zamanlarda konut fiyatlarına yapılan zamlar, ev sahibi olmak isteyenleri endişelendiriyordu. Ancak, SPK tarafından duyurulan konut kampanyası, bu endişeleri giderecek gibi görünüyor. Yeni düzenleme ile birlikte gayrimenkul yatırım fonlarıyla ilgili yeni bir döneme geçilecek.

Mars International'ın CEO'su Hakan Bucak, konut kampanyası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bucak, Türkiye'de konuta olan talebin fazla olmasına rağmen sektörün sıkışmış durumda olduğunu belirterek, "Fiyatlar arz ile bir türlü eşleşmiyor. Bu kampanya, sektöre yeni bir soluk getirecek ve uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunacak." dedi.