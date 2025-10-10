Gayrimenkul alım-satım süreçlerinde hızla artan “ödeme yönlendirme” dolandırıcılığı yüzünden yüzlerce kişi mağdur oluyor. Uzmanlar, tapu işlemleri sırasında dikkatli olunmazsa yüksek meblağlarda paraların dolandırıcılara kaptırılabileceği uyarısında bulundu.

Kendilerini Emlakçı veya Avukat Gibi Tanıtıyor

Tapu dolandırıcılığı veya ödeme yönlendirme dolandırıcılığı, son dönemde hem İngiltere’de hem de Türkiye’de yükselişe geçti. Bu yöntemle dolandırıcılar, bir emlakçı ya da avukat kılığına girerek vatandaşlardan büyük meblağlar koparıyor.

Sistem genellikle gayrimenkul alım-satım işlemlerinin son aşamasında devreye giriyor. Dolandırıcılar, emlakçı veya avukatla yapılan gerçek e-posta yazışmalarını ele geçirerek alıcıya sahte bir mesaj gönderiyor. Bu mesajda “banka hesap bilgilerinin değiştiği” belirtiliyor ve ödeme başka bir hesaba yönlendiriliyor.

3 Milyon Lirasını Kaybedenler Var

Action Fraud tarafından yapılan açıklamaya göre yalnızca bir yılda 143 kişi bu yöntemle dolandırıldı ve ortalama 78 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon TL) kaybedildi.

Benzer vakalar Türkiye’de de yaşanıyor. Tapu devri aşamasında sahte e-posta veya WhatsApp mesajları aracılığıyla ödeme bilgileri değiştirilerek para dolandırıcıların hesabına aktarılabiliyor. Özellikle büyük şehirlerdeki konut satışlarında bu tür vakalarda artış gözlemleniyor.

“Doğrulamadan İşlem Yapmayın”

Gayrimenkul hukukçuları, bu dolandırıcılığın özellikle işlemlerin son günlerinde yapıldığına dikkat çekiyor çünkü bu aşamada genellikle büyük meblağlar transfer ediliyor ve insanlar acele ettiği için kontrol yapmadan ödeme yapabiliyor.

Uzmanlar, dolandırıcılığa karşı şu önlemlere dikkat çekiyor:

- Banka bilgisi değişikliklerini doğrulayın: Yeni hesap numaraları içeren mesajlar aldığınızda mutlaka emlakçı veya avukatla yüz yüze ya da telefonla teyit edin.

- E-posta güvenliğini artırın: Şifrenizi üç kelimelik güçlü kombinasyonlarla değiştirin ve iki aşamalı doğrulama kullanın.

- Yazılı teyit alın: Tapu devri sürecinin başında banka bilgilerini alın ve bu bilgilerin değişmesi durumunda sadece yazılı ve resmi kanallardan bilgilendirilmesini talep edin.

- Şüpheli durumlarda işlem yapmayın: Mesajı gönderen kişi tanıdık görünse bile işlem öncesinde mutlaka kontrol edin.

Aceleci Davranmayın

Dolandırıcılar, mesajlarını genellikle son derece ikna edici bir dille yazıyor ve şirket logolarını birebir taklit edebiliyor. Bu nedenle alıcılar, mesajların sahte olduğunu fark edemeden büyük meblağları kaybedebiliyor. Türkiye’de son yıllarda özellikle emlak piyasasındaki hareketlilik bu tür dolandırıcılıkların daha fazla görülmesine neden oluyor. Hukukçular, tapu devri işlemleri sırasında “aceleci davranmanın” en büyük risk olduğunu vurguladı.