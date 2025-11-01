Yangın, Çankırı’da Mimar Sinan Mahallesi Helvacı Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Asayiş Şube Müdürü Volkan Birlik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yangın bölgesinde hazırda bulundu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.