Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü, U11, U12, U13 ve U14 kategorilerinde toplamda birçok oyuncusuyla turnuvaya katılmak üzere Nevşehir Ürgüp'e gitti. Türkiye’den ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen kulüplerin yer aldığı turnuvada, Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü'nün oyuncuları yetenekleriyle dikkat çekti.

Başkan Ömer Aydoğmuş, "Kulübümüzü turnuvada en iyi şekilde temsil eden başta Teknik Direktörümüz Hakan Altın, Antrenörümüz Seyit Ali Altın ve Takım Koordinatörümüz İsmet Yaşar olmak üzere, ahlaklı ve güzel futboluyla göz dolduran oyuncularımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

“GELİŞİM HEDEFLERİMİZ VE TRANSFER OLANAKLARI”

Aydoğmuş, "İnşallah yaz boyu daha güzel etkinliklere katılacağız ve bu sayede beğenilen oyuncularımızın farklı kulüplere transferini sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuşarak kulübün geleceğe dönük planlarını paylaştı.