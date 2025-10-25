Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ) ve Alberto Baena (İspanya)

A. Efes: Shane Larkin 13, Nick Weiler-Babb 17, Rolands Smits 8, Isaia Cordinier 10, Ercan Osmani 8, PJ Dozier 1, Jordan Loyd 9, Brice Dessert 3, Şehmus Hazer, Cole Swider, Erkan Yılmaz

Başantrenör: Igor Kokoskov

Fenerbahçe: Talen Horton Tucker 5, Khem Birch 6, Devon Hall 12, Tarık Biberovic 8, Mikael Olli Axel Jantunen, Wade Baldwin 10, Bonzie Colson 10, Scottie Wilbekin 12, Nicolo Melli 7, Armando Bacot 9, Onuralp Bitim

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 24-18 (A. Efes lehine)

Sergen Yalçın: "Umarım bundan sonra kazanmaya devam ederiz"
Devre: 43-44 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 58-58

Kaynak: İHA