UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) en iyi 10 golünü açıkladı. Turnuvaya çeyrek finalde veda eden A milli Takımın Yozgatlı genç futbolcuları Arda Güler ve Mert Müldür’ün Gürcistan ağlarına attığı gol, turnuvanın en iyi golleri arasında yerini aldı.

Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) turnuvanın en iyi 10 golü belli oldu. EURO 2024’teki teknik gözlemcilerin oylarıyla belirlenen listenin 5 ve 6’ncı sırasında Yozgatlı isimlerin attığı golleri oldu.

Listede milli futbolculardan annesi Yozgatlı olduğu bilinen Arda Güler’in Gürcistan müsabakasında attığı gol 5’inci sırada yer alırken aynı karşılaşmada babası Yozgatlı olan Mert Müldür’ün kaydettiği gol de 6. sırada kendine yer buldu.

YOZGATLI FUTBOLCULARIN GOLLERİ

Arda Güler'in Türkiye - Gürcistan maçında attığı gol 5. sırada, Mert Müldür'ün aynı maçta kaydettiği gol ise 6. sırada yer aldı. Yozgatlı futbolcuların başarısı uluslararası arenada dikkat çekti.

5. Arda Güler, Türkiye 3-1 Gürcistan

6. Mert Müldür, Türkiye 3-1 Gürcistan

EURO 2024’ÜN EN İYİ 10 GOLÜ ŞÖYLE:

1. Lamine Yamal, İspanya 2-1 Fransa

2. Jude Bellingham, İngiltere 2-1 Slovakya

3. Xherdan Shaqiri, İskoçya 1-1 İsviçre

4. Nicolae Stanciu, Romanya 3-0 Ukrayna

5. Arda Güler, Türkiye 3-1 Gürcistan

6. Mert Müldür, Türkiye 3-1 Gürcistan

7. Fabian Ruiz, İspanya 3-0 Hırvatistan

8. Ollie Watkins, Hollanda 1-2 İngiltere

9. Mattia Zaccagni, Hırvatistan 1-1 İtalya

10. Xavi Simons, Hollanda 1-2 İngiltere