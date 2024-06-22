A Millî Takımı-Gürcistan maçındaki ilk iki golü Yozgatlı iki isim attı. Yozgatlı isimlerin attığı goller, UEFA, Euro 2024'ün ilk haftasında atılan en iyi goller listesinde yer aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı maçta fileleri havalandıran babası Yozgatlı olan Mert Müldür'ün golü, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (Euro 2024) ilk haftanın en iyi golü seçildi.

UEFA, Euro 2024'ün ilk haftasında atılan en iyi gollerle ilgili yaptığı oylama sonucunu paylaştı. A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı karşılaşmada ay-yıldızlıarın ilk iki golünü kaydeden babası Yozgatlı olan Mert Müldür ve annesi Yozgatlı olan Arda Güler'in golleri listede yer alırken, kullanıcıların oylarına sunuldu.

Babası Yozgatlı olan Mert Müldür'ün vole ile attığı gol, ilk haftanın en iyi golü seçilirken, annesi Yozgatlı olan Arda Güler'in ceza sahası dışından kaydettiği gol ise 3. sırada yer buldu.

Romanya'nın Ukrayna müsabakasında Nicolae Stanciu'nun ceza sahası dışından attığı gol, en çok oy alan ikinci gol oldu.