Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkması halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu.

A Milli Takım, F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile karşılaşacak ve bu maçtan alacağı 1 puan, gruptan 2. çıkması için yeterli olacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenilerek 3 puanda kalan Türkiye, gruptan 2. çıkmak için Çekya ile oynayacağı son maçta 1 puana ihtiyaç duyuyor. 6 puanla grubu lider bitirmeyi garantileyen Portekiz, Türkiye'ye ikili averajda üstünlük sağladı.

F Grubu'nda Türkiye 3 puanla, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puanla son maçlara giriyor. Grupta oynanacak son karşılaşmalar Türkiye-Çekya ve Portekiz-Gürcistan arasında olacak.

A Milli Takım, Çekya'dan 1 puan alması halinde, ikili averajda Gürcistan'a üstünlük sağladığı için grubu 2. sırada tamamlayacak.

Bu durumda, D Grubu'nu lider bitiren ve Hollanda, Fransa veya Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü takımla eşleşecek.

Türkiye, grubu 2. sırada tamamlarsa son 16 turu karşılaşmasını 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.

Türkiye, 3 puan ve averajıyla 6 gruptaki en iyi dört 3.'lükten biri olursa, B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.

B Grubu'nda iki maçını da kazanan İspanya, liderliği garantiledi. Bu senaryoda Türkiye, İspanya ile 30 Haziran'da Köln'de karşı karşıya gelecek.

C Grubu'nda ise son maçlar öncesinde 4 puanlı İngiltere ile 2'şer puanlı Danimarka ve Slovenya'nın liderlik şansı sürüyor.

Türkiye, en iyi dört 3. arasına girip C Grubu'nun lideri ile eşleşirse, 30 Haziran'da Gelsenkirchen'de son 16 turu maçına çıkacak.