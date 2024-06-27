Avrupa Futbol Şampiyonası’nda grup maçları tamamlandı ve heyecanla beklenen son 16 turu eşleşmeleri belirlendi. Altı grupta mücadele eden toplam 24 takım arasından üst tura yükselen takımlar belli oldu. A Milli Takımımız, Çekya galibiyetiyle grubunu ikinci sırada tamamlayarak Avusturya ile eşleşti. Son 16 turu karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacak. Peki, bu önemli maçlar ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar!

Dünya Kupası ile birlikte uluslararası futbolun en prestijli turnuvalarından biri olan EURO 2024’te grup aşaması sona erdi. Turnuvanın favorilerinden ev sahibi Almanya, A Grubu’nu lider olarak tamamladı. En zorlu grup olarak değerlendirilen B Grubu’nda ise İspanya ve İtalya, rakiplerine üstünlük sağlayarak gruptan çıkmayı başardı. A Milli Takımımız, F Grubu’nda Çekya karşısında elde ettiği galibiyetle grup ikincisi oldu. F Grubu'ndan Gürcistan ise en iyi grup üçüncüsü olarak üst tura yükseldi. EURO 2024'te son 16 turu maçlarının ne zaman oynanacağı merakla bekleniyor. İşte, EURO 2024 son 16 turu maç tarihleri ve eşleşmeler!

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. İşte eşleşmeler ve maç programı:

Avusturya - Türkiye (2 Temmuz, 22:00)

İspanya - Gürcistan (30 Haziran, 22:00)

Almanya - Danimarka (29 Haziran, 22:00)

Fransa - Belçika (1 Temmuz, 19:00)

İsviçre - İtalya (29 Haziran, 19:00)

Portekiz - Slovenya (1 Temmuz, 22:00)

Romanya - Hollanda (2 Temmuz, 19:00)

İngiltere - Slovakya (30 Haziran, 19:00)

EURO 2024 MAÇ PROGRAMI

Son 16 turu: 29 Haziran - 2 Temmuz

Çeyrek finaller: 5-6 Temmuz

Yarı finaller: 9-10 Temmuz

Final: 14 Temmuz