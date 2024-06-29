Avrupa Futbol Şampiyonası 2024, heyecan dolu son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği detaylardan biri olan son 16 turu formatı. EURO 2024'te son 16 turu maçları tek maç eleme usulü olarak oynanacak.

Grup aşamasının ardından belirlenen takımlar arasında Türkiye'nin de yer aldığı bu tur, tek maç üzerinden sonuçlanacak. Türkiye Milli Futbol Takımı, Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Tek maç eleme sistemi, maçın normal süresinin berabere bitmesi durumunda uzatma dakikaları ve gerekirse penaltı atışlarıyla galibin belirlendiği bir yapıyı içeriyor. Bu format, turnuvanın daha fazla heyecan ve rekabet sunmasına katkı sağlıyor.

Son 16 turunda galip gelen takımlar, direkt olarak çeyrek finale yükselme hakkı elde edecekler. Futbol tutkunları, EURO 2024'te tek maç eleme usulüyle oynanacak olan son 16 tur maçlarını büyük bir ilgiyle takip edecek.