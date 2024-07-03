A Milli Takım, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde güçlü rakibi Hollanda ile eşleşti.

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada grup maçlarının ardından, 29 Haziran'da başlayan son 16 turu eleme müsabakalarıyla sona erdi.

Tek maç eleme usulüyle oynanan karşılaşmalar sonucunda çeyrek finale yükselen 8 takım belirlendi.

Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

SON 16 TURU SONUÇLARI

EURO 2024'te son 16 turunda alınan sonuçlar şu şekilde:

İsviçre 2-0 İtalya

Almanya 2-0 Danimarka

İngiltere 2-1 Slovakya

İspanya 4-1 Gürcistan

Fransa 1-0 Belçika

Portekiz 3-0 Slovenya

Romanya 0-3 Hollanda

Avusturya 1-2 Türkiye

ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

Çeyrek finalde oynanacak maçlar Türkiye Saati İle (TSİ) şu şekilde:

5 Temmuz Cuma:

19.00 İspanya - Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz - Fransa (Volkspark)

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 İngiltere - İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda - Türkiye (Olympiastadion)