A Milli Takım, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde güçlü rakibi Hollanda ile eşleşti.
Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada grup maçlarının ardından, 29 Haziran'da başlayan son 16 turu eleme müsabakalarıyla sona erdi.
Tek maç eleme usulüyle oynanan karşılaşmalar sonucunda çeyrek finale yükselen 8 takım belirlendi.
Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.
Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.
SON 16 TURU SONUÇLARI
EURO 2024'te son 16 turunda alınan sonuçlar şu şekilde:
İsviçre 2-0 İtalya
Almanya 2-0 Danimarka
İngiltere 2-1 Slovakya
İspanya 4-1 Gürcistan
Fransa 1-0 Belçika
Portekiz 3-0 Slovenya
Romanya 0-3 Hollanda
Avusturya 1-2 Türkiye
ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI
Çeyrek finalde oynanacak maçlar Türkiye Saati İle (TSİ) şu şekilde:
5 Temmuz Cuma:
19.00 İspanya - Almanya (Stuttgart Arena)
22.00 Portekiz - Fransa (Volkspark)
6 Temmuz Cumartesi:
19.00 İngiltere - İsviçre (Düsseldorf Arena)
22.00 Hollanda - Türkiye (Olympiastadion)