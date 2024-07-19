Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre Yozgat’ta yüksek hava sıcaklıkları etkili olacak.

Edinilen bilgilere göre Yozgat’ta hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde devam edecek.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İç Anadolu Bölgesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde il merkezlerinde beklenen sıcaklıklar açıklandı. Bölgeye bağlı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar:

Yozgat: 19 Temmuz 2024 Cuma 31 derece, 20 Temmuz 2024 Cumartesi 30 derece, 21 Temmuz 2024 Pazar 31 derece, 22 Temmuz 2024 Pazartesi 33 derece, 23 Temmuz 2024 Salı 31 derece.

Kayseri: 19 Temmuz 2024 Cuma 33 derece, 20 Temmuz 2024 Cumartesi 34 derece, 21 Temmuz 2024 Pazar 34 derece, 22 Temmuz 2024 Pazartesi 36 derece, 23 Temmuz 2024 Salı 36 derece.

Kırşehir: 19 Temmuz 2024 Cuma 32 derece, 20 Temmuz 2024 Cumartesi 32 derece, 21 Temmuz 2024 Pazar 33 derece, 22 Temmuz 2024 Pazartesi 35 derece, 23 Temmuz 2024 Salı 33 derece.

Nevşehir: 19 Temmuz 2024 Cuma 31 derece, 20 Temmuz 2024 Cumartesi 32 derece, 21 Temmuz 2024 Pazar 32 derece, 22 Temmuz 2024 Pazartesi 34 derece, 23 Temmuz 2024 Salı 34 derece.

Sivas: 19 Temmuz 2024 Cuma 30 derece, 20 Temmuz 2024 Cumartesi 30 derece, 21 Temmuz 2024 Pazar 32 derece, 22 Temmuz 2024 Pazartesi 34 derece, 23 Temmuz 2024 Salı 35 derece.

Konu ile ilgili Yozgat Valiliği yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Sıcak hava dalgası nedeniyle başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.