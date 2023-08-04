SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, düzenleyecekleri eğitimler, kurslar ve etkinlikler için gençlerden fikir isteyerek onlara ne kadar önem verdiğini bir daha gösterdi.

“Düzenleyeceğimiz etkinlikler için senin de fikrini almak istiyoruz” diyerek bir açıklama yapan Başkan Uğuz, Yozgatlı gençlere verdiği önemi bir kez daha kanıtladı.

Dernek olarak yaptıkları faaliyetleri ve amaçlarını anlatan Başkan Uğuz, “2023-2024 yıllarında düzenleyeceğimiz projeler, eğitimleri kurslar ve etkinlikler için senin de fikrini almak istiyoruz. Hazırladığımız soruları doldurarak yapacağımız gençlik çalışmalarına katkı verebilirsin. Katkın için şimdiden teşekkür ederiz” dedi.

“GENÇLERİN HEDEFLERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

SORGED’in gençlere yönelik hizmetleri etkin, yaygın ve nitelikli uygulama hedefiyle faaliyetlerini yürüttüğünü aktaran Başkan Uğuz, “Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, dünya ile konuşan, dünya ile çalışan, dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlıyoruz. SORGED düzenlediği bütün etkinlikleri gençlerle birlikte gerçekleştirme, kamu, kurum kuruluşlar, üniversite ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği stratejilerini benimsemektedir. Derneğimiz tarafından, yaygın eğitim metotları ile alanında uzman eğitmenlerimizin eşliğinde geliştirilen ve iş dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan eğitimlerimiz ile gençlerin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Uluslararası projelerimizin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gençlere destek oluyoruz. SORGED olarak toplumumuzun en önemli motivasyon kaynaklarından biri olan gençlerimizin, ülkemizin hedeflerine ulaşması yolunda aktif rol almasını da sağlamaya çalışmaktayız. Hem kısa hem de uzun vadede ülkemizin gelişmesi için atılması gereken her adımda gençlerimizin de yer almasını ve genç neslimizin Türkiye'nin birçok alanda dünyanın örnek alacağı bir ülke haline gelmesinde etkili olması için uğraşmaktayız” diye konuştu.

“GENÇLERİ GÜÇLENDİRİYORUZ”

SORGED’in gençlik çalışmalarıyla hem gençlik projelerine hem de AB projelerine özel bir önem atfetmekte, kültürlerarası etkileşim, uluslararası işbirliği ve AB vatandaşlığı alanında yerel çalışmalar yapmakta olduğunu belirten Uğuz, “Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma projeleri ile Avrupalı gençler arasında aktif vatandaşlık, dayanışma ve hoşgörü kültürünün gelişmesine ve Avrupa'nın geleceğinin şekillenmesinde aktif rol almalarına destek oluyoruz. Avrupa ülkeleri arasında hareketliliği, yaygın eğitimi, kültürlerarası diyalogu destekleyerek gençleri güçlendiriyoruz. Böylelikle gençler arasında sosyal sermayenin gelişimine katkı sunmayı, yerelde ve Avrupa genelinde gençlerin demokratik yaşama katılımını teşvik etmeye katkı sunuyoruz. Genç işsizliği ile mücadele ve politikaların yapılanmasına aktif katılım gibi hem ülkemizin hem de AB Komisyonu tarafından kabul edilen öncelikler, aynı zamanda, SORGED'in gençlere yönelik hizmetleri etkin, yaygın ve nitelikli uygulama hedefi ile örtüşmektedir” ifadelerini kullandı.

HER YIL YAKLAŞIK 2 BİN GENCE ULAŞIYOR!

Uğuz, “Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürüttüğümüz gençlik projeleri ile ulus-ötesi kültürlerin tanınması barış ve hoşgörü kültürünün toplumda yerleşmesine katkı sunmakta ve gençlere yabancı dil ve başka kültürlerden kişilerle iletişim kurma becerileri kazandırmaktadır” dedi ve ekledi; “Bu projeler aracılığıyla Avrupa’ya giden ve Avrupa’dan Yozgat'a gelen gönüllülerin varlığı, gönüllü çalışmalarının hem SORGED'e hem Yozgat'a hem de ülkemizde gençler arasında tanıtılması ve yaygınlaştırılması için bir emsal teşkil etmektedir. Yozgatlı gençler arasında gönüllü çalışmayı özendirmektedir. SORGED'in Avrupa'daki kurum, kuruluş ve STK'larla işbirliğine dayalı, ulus-ötesi bir ilişki ağı kurmasının yanı sıra kurumsal kapasitemizi geliştirilmeye de hizmet etmektedir. SORGED, Avrupa Komisyonu, Türkiye Ulusal Ajansı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları gibi birçok kurumdan proje desteği almıştır ve almaya devam etmektedir. SORGED 2014 yılından bu yana 500'den fazla genci ücretsiz yurt dışına göndermiştir. Yine derneğimiz AB ülkelerinden 300'den fazla genci Yozgat’a getirerek Yozgat’ın AB’ye giriş adaptasyonunun kolaylaştırılmasına katkı sağlamıştır. SORGED, Yozgatlı gençlere kültür, sanat, spor, sağlık, çevre gibi konularda çeşitli eğitimler, kurslar ve etkinlikler düzenleyerek her yıl yaklaşık 2 bin gence ulaşmaktadır. Her yıl gençlere ücretsiz birçok gençlerin hizmetine sunan SORGED bu yılda siz gençler için çalışmaya devam edecek. Bu çalışmaları yaparken siz gençlerin görüşlerini de almak istiyoruz.” Melike Aslı Arslan