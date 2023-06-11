Yozgat İl Müftülüğü'ne bağlı Merkez Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu öğrencileri, 2022-2023 öğretim yılını yaptıkları yıl sonu programıyla uğurladı.
Bölge yatılı Kur'an Kursu konferans salonunda gerçekleştirilen programda öğrenciler birbirinden anlamlı sahneler ile davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.
Programa katılan Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, öğrencilere çeşitli hediyeler ile CİM dergisi takdim etti.
Müftü Gülden, Merkez Kur'an Kursu öğreticilerini tebrik ederek teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.
Alpaslan Demir