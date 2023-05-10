İlk ve ortaokul, lise öğrencilerine yönelik programlar kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine “Allah Sevgisi” temasıyla etkinlik düzenlenirken lise öğrencilerine ise Necip Fazıl Kısakürek’in hayatının anlatıldığı konferans gerçekleştirildi.

ALLAH SEVGİSİNİ ANLATTILAR

Şefaatli Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce Değerler Eğitimi kapsamında ilk ve ortaokullarda “Allah Sevgisi” temasıyla programlar düzenlendi.

Sorulan sorulara doğru cevap veren öğrencilere “Biricik Allah’ım” kitabı hediye edildi.

LİSE ÖĞRENCİLERİ DE UNUTULMADI

Liselerde öğrenim gören öğrencilere de milli ve manevi değerlerden Necip Fazıl Kısakürek’in hayatı, görüşleri ve eserleri üzerine konferans düzenledi. Konferans sonunda öğrencilere Necip Fazıl’ın “Batı Tefekkürü İslam Tasavvufu” eseri hediye edildi. Melike Aslı Arslan