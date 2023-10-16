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Etkinlik kapsamında konferanslar, ziyaretler, Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışması, camilerde buluşma gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Sorgun Müftülüğü tarafından bir dizi ziyaretler gerçekleştirildi.

Ziyaretler kapsamında İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, huzurevinde kalan vatandaşları ziyaret etti. Ziyarette Kayış’a, Şube Müdürü Gazi Bektaş eşlik etti.

Huzurevi müdürü eşliğinde yaşlılarla bir araya gelen Kayış, sohbet ederek, isteklerini dinledi. Ziyarette Kur‘an-ı Kerim okuyup dualar edildi.

Hoşsohbetlerinden dolayı huzurevi sakinlerine teşekkür eden Kayış, “Sorgun İlçe Müftülüğü olarak huzurevi müdürümüze ve çalışanlarına bizlere bu ziyaret imkanını tanıdıkları için teşekkür ediyorum. Huzurevi sakinlerine sağlık afiyet diliyorum” dedi.

YARIŞMALAR DÜZENLENDİ

Sorgun Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler Din Görevlileri Haftası kapsamında Kur’an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma, Kur’an-ı Kerim'i Ezberden Okuma ve Temel Dini Bilgiler Yarışmaları düzenlendi. Düzenlenen yarışmaların sonunda dereceye giren öğrencileri Kayış tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Yatılı Kuran Kursu öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada Yusuf Yaman Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu, Hz. Aişe Kız Yatılı Hafızlık Kuran Kursu, Medine Kız Yatılı Hafızlık Kuran Kursu öğrencileri dereceye girdi.

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Kayış, “Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler Din Görevlileri Haftası kapsamında ilçemizde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Etkinlikler kapsamında Kur’an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma, Kur’an-ı Kerim'i Ezberden Okuma ve Temel Dini Bilgiler Yarışmaları düzenlendik. Yarışmada dereceye giren öğrencileri müftülüğümüzde ağırlayarak çeşitli hediyeler taktim ettik. Sorgun İlçe Müftülüğü olarak Kur’an talebelerimize bundan sonraki eğitim hayatında başarılar dilerken onları yetiştiren hocalarımızı da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. (Melike Aslı Arslan)