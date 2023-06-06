Yapılan 10’uncu yıl etkinliğine Akdağmadeni İlçe Müftüsü Abdullah Çolak ve Din Hizmetleri Uzmanı Gökhan Gökçe de katılım sağladı.

Etkinlik sonrasında İlçe Müftülüğü yetkililerince yapılan açıklamada; “Çocukların Allah’ı ve Peygamber Efendimizi sevgi temelli tanımaları, İslami değerleri fark etmeleri ve İslam’ın temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’i kendi seviyelerine uygun bir şekilde tanıyarak sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi göstermelerinin hedeflendiği 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Öğretim Programı 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaktadır. Bu bağlamda 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarımıza devam eden öğrenciler ile mezunları arasında Müftülüğümüze bağlı Fatih 4-6 yaş Kur'an Kursunda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe İlçe Müftümüz Abdullah Çolak ve Din Hizmetleri Uzmanımız Gökhan Gökçe hocamız katıldılar. Emeği geçen öğreticilerimize, öğrencilerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi