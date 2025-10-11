Artık lokanta, restoran, kafe ve pastaneler menülerindeki ürün fiyatlarını dijital sisteme girmek zorunda olacak. Tüketiciler, fiyat listelerine masalardaki QR kodlar üzerinden ulaşabilecek. Hatalı veya yanıltıcı her fiyat için ayrı ceza uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, yiyecek-içecek hizmeti sunan tüm işletmeler, menülerinde yer alan ürünlerin fiyat bilgilerini Bakanlık tarafından oluşturulan dijital sisteme aktarmakla yükümlü olacak.

Bu sayede hem tüketici bilgilendirmesi dijital ortamda yapılacak hem de fiyat takibi daha kolay hale gelecek.

Tartılan Ürünlerde Ambalaj Ağırlığı Düşülecek

Yeni uygulama kapsamında, tüketici huzurunda tartılan ürünlerde artık ambalaj ağırlığı düşülerek yalnızca net ağırlık üzerinden ücret alınacak. Eksik, hatalı veya yanıltıcı fiyat bildirimi tespit edildiğinde ise her ürün için ayrı ayrı idari para cezası kesilecek.

Lokanta, Kafe ve Pastaneler Sisteme Veri Girecek

Lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi işletmeler, Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği dijital platforma fiyat listelerini kaydedecek. Söz konusu veriler, gerektiğinde ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılabilecek ve kamuoyunun erişimine açık hale getirilebilecek.

İşletmeler ayrıca, masalarına yerleştirecekleri karekod (QR kod) sayesinde tüketicilere dijital fiyat listelerini sunabilecek. Böylece hem şeffaflık artırılacak hem de fiyat manipülasyonlarının önüne geçilecek.

Her Yanlış Fiyat İçin Ayrı Ceza

Yeni yönetmelikle birlikte, menülerde ya da fiyat listelerinde yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda, her bir ürün için ayrı ayrı yaptırım uygulanacak. Bu da işletmelerin fiyatlandırmada daha dikkatli olmalarını zorunlu kılacak.

Basılı Yayınlarda Dijital Gösterim Serbest

Yönetmelikte yer alan bir diğer düzenlemeye göre, kitap ve dergi gibi basılı ürünlerin fiyat bilgileri yalnızca etiketle değil, aynı zamanda elektronik cihazlar aracılığıyla da gösterilebilecek.