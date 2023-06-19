Proje kuruculuğunu Arzu Körpeoğlu ve Demet Koçoğlu'nun yaptığı söylenen ve Marziye İbrahim Ertek İlk ve Ortaokulu’nun ortak olduğu Coming Soon eTwinning projesi Avrupa Kalite Etiketi alacak.

Etiket almaya hak kazanan proje hakkında açıklamada bulunan Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ahmet Doğan, “Kuruculuğunu Arzu Körpeoğlu ve Demet Koçoğlu'nun yaptığı, okulumuzun da ortağı olduğu Coming Soon eTwinning projesi Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanmıştır. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında yürütülen projeye ortaokul öğrencilerimiz ve İngilizce Öğretmenimiz Zehra Şentürk dahil olarak projenin başarıyla tamamlanmasına katkı sağlamışlardır. Projeyi bin bir emekle tamamlayan kurucularımıza, ortağı olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimize, ayrıca proje boyunca desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Okul Müdürümüz Kadir Olcay'a teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan