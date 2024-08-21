Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 264 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular 2 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilecek.

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü (Bandırma/Balıkesir) ile Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü'ne (Bigadiç/Balıkesir) toplamda 8 ölümsüz işçi alınacak. Bandırma'ya 4, Bigadiç'e ise 4 ölümsüz işçi alınması planlanıyor.

Başvurular Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi aracılığıyla alınacak ve ilan 26 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanacak.

256 LİSE MEZUNU SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

Eti Maden, çeşitli bölgelerde toplamda 256 lise ve dengi okul mezunu sürekli işçi alacak. İşçi alımı Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'ne (16 işçi), Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü'ne (16 işçi), Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne (162 işçi) ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne (62 işçi) yapılacak.

Alımla ilgili detaylar İŞKUR tarafından 26 Ağustos 2024 tarihinde www.iskur.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak. Adayların, bu ilanı takip etmeleri önemle duyurulur.

Söz konusu 256 sürekli işçi için aranılan şartlar İŞKUR tarafından, www.iskur.gov.trinternet sayfasında 26.08.2024 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.