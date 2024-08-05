Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Sedef’ten Hayırlı Olsun Ziyareti3

Ziyarette Milletvekili Sedef, Başkan Arslan’a hayırlı olsun dileklerini sunarak belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sedef’ten Hayırlı Olsun Ziyareti2

Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’in ziyaretine, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Yerköy İlçe Başkanı Şevket Kalkan, MHP İl Genel Meclisi Üyesi Aslan Bozkurt, Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Celal Yalçın ve partililer eşlik etti.

Sedef’ten Hayırlı Olsun Ziyareti

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Belediye Başkanı Fatih Arslan, Milletvekili Sedef ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Muhabir: Alpaslan Demir