Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Milletvekili Sedef, Başkan Arslan’a hayırlı olsun dileklerini sunarak belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’in ziyaretine, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Yerköy İlçe Başkanı Şevket Kalkan, MHP İl Genel Meclisi Üyesi Aslan Bozkurt, Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Celal Yalçın ve partililer eşlik etti.

Belediye Başkanı Fatih Arslan, Milletvekili Sedef ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.