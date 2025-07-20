Gıda ve et piyasasında da verilen konkordato kararları son dönemlerde artmaya başlarken, arka arkaya birçok şirket de konkordato ilan etmeye başladı.

Bu bağlamda Marmara Bölgesi’ndeki etkin görünen Yusuf Et de konkordato ilan ederken, Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi ise Doğadan gelen Yusuf Et Ürünleri ve firma ortağı Ramazan Tosun için 90 günlük geçici mühlet kararına hükmetti.

Ekonomik Sorunlar Başta Geliyor

Ekonomik sebepten konkordato ilan eden şirketlerden biri de ihracatçı firmalar arasındaki Çiloğlu Gıda olurken, firma ortaklarının da içinde bulunduğu konkordato başvurusunda İstanbul Anadolu 3’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 1 yıllık kesin mühlet kararı alındı.

Bu kadar konkordato taleplerinden sonra et sektöründe fiyatlara zam gelme korkusu başladı. Uzmanlar, yaşanan bu olumsuzluğun derinleşmesi halinde et fiyatlarının da durumdan etkilenebileceğini duyurdu.