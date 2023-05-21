İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük ormanlarını içinde barındıran Akdağmadeni ilçesinde bulunan ormanlar dört mevsim sunduğu eşsiz güzellikteki manzaralarıyla doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

92 bin 246 hektar verimli orman alanı ve ilçenin toplam alanının yüzde 51’ini oluşturan yemyeşil doğası ve temiz havası ile sarıçam, ardıç, palamut gibi ağaç türlerini bünyesinde barındıran Akdağmadeni ormanları, içerisinde gizlediği göletler ve görkemli vadiler ile kendisine hayran bırakıyor.

Her mevsimin farklı güzelliklerini tüm renkleri ile yansıtan ormanda birçok bitki türünün yanı sıra zengin bir fauna göze çarpıyor. Yozgat’ın turizme açılma noktasında önemli bir yerde bulunan Akdağmadeni ormanlarını gezmenizi, görülmesi ve yaşanması gereken bir yer.

»Haber Merkezi

Fotoğraf:Mehmet Doğan