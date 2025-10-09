Kanal D yapımı olan dizi Eşref Rüya’da Cemil karakterinin hikayesi gündeme geldi. Aşkın Şenol'un hayat verdiği Cemil'in gizemi sorgulanır oldu.

Eşref Rüya Cemil Kimdir?

Yetimler’in en kıdemlisi. Yakup Baba’nın sırdaşı, ilk fikir danıştığı kişi. Hayatın tüm maddi hırslarından arınmış, vefakar ve fedakar bir örgüt üyesi. Petrol başta olmak üzere çeşitli malların kaçakçılığıyla uğraşır.

Cemil’e Hayat Veren Aşkın Şenol Kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 18 Mayıs 1972, İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Nejat İşler ve Bekir Köşker'le Kahramanlar Soytarılar Kumpanyasını kurdu. Krek Tiyatro Topluluğu gibi tiyatrolarda Tuhaf Şehir Hikâyeleri, Cadı Sıkıntısı, Opla Zo’nun Dramı gibi oyunlarda rol aldı.

Aşkın Şenol, ilk defa 1999 yılında Yılan Hikâyesi'nde bölüm oyuncusu olarak kamera karşısına geçti. İlk kez 2000 yılında 7 Numara'da Berat rolüyle dikkat çekti. Tiyatro oyunculuğu yanı sıra şimdiye kadar çok sayıda film ve dizide rol almıştır.