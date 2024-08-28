Antalya'nın Alanya ilçesinde bir süredir haber alınamayan avukat Atıf Güney, oturduğu rezidans dairesinde ölü bulundu. Kalp krizi şüphesiyle cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ATIF GÜNEY KİMDİR?

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Cikcilli Mahallesi'ndeki bir rezidans dairesinde avukat Atıf Güney (46) ölü bulundu. Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Bir süredir kendisinden haber alamayan arkadaşı, Güney'in yalnız yaşadığı daireye gitti. Kapıyı açtığında Güney'i hareketsiz halde buldu.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde avukat Atıf Güney'in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk bulgulara göre kalp krizi geçirdiği düşünülen Güney'in cansız bedeni, polis ve savcılık incelemelerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evinde ölü bulunan avukat Atıf Güney'in, iki çocuk babası olduğu ve eşinden ayrıldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.