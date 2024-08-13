ATV'nin sevilen programı Esra Erol’da, yeni sezonu için izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da, milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Peki, yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

ESRA EROL’DA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yapan Esra Erol’da programı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İzleyiciler, yeni bölümlerin yayınlanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Ancak, programın yeni sezonunun başlangıç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Esra Erol’da programının yeni sezonu için geri sayım başladı. Programın takipçileri, yeni sezonun başlayacağı tarihle ilgili sürekli araştırmalar yapıyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan bu popüler programın yeni sezon tarihi açıklandığında, en güncel bilgileri bu sayfadan öğrenebilirsiniz.

ESRA EROL'DA NE ZAMAN YAYINA GİRECEK?

Esra Erol’da programının yeni sezon tarihi henüz belli olmamış olsa da, sezonun başlamasıyla birlikte izleyiciler tekrar ekran başına geçecek. Programın yeni sezon tarihi açıklandığında, bu sayfada güncel bilgilere yer verilecektir.