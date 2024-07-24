Son dönemde Darülaceze Başkanlığı görevinde bulunan Esra Ceceli'nin adı çeşitli tartışmalarla gündeme geldi. Vatandaşlar, Ceceli'nin kim olduğu ve kariyer geçmişi hakkında bilgi arayışında. İşte Elmas Esra Ceceli'nin detaylı biyografisi:

Esra Ceceli, 1971 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü ile İş İdaresi bölümünü tamamladıktan sonra, Avustralya’nın Melbourne şehrindeki RMIT Royal Melbourne Institute of Technology'den İletişim alanında lisansüstü diploma aldı.

Kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tanıtım ve Halkla İlişkiler Uzmanı olarak başlayan Ceceli, Recep Tayyip Erdoğan’ın Basın Danışmanı ve Proje Yöneticisi olarak da görev yaptı. Ayrıca, Beyaz Masa Halkla İlişkiler Sistemi’nin kurucularından biridir. Büyük Anadolu Hastaneler Grubu’nda Tanıtım ve Halkla İlişkiler Danışmanı olarak hizmet verdi.

2015 yılında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nda merkezi sistem sınavını yüksek puanla geçerek memuriyete adım atan Ceceli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’de Kültür Etkinlikleri Müdürü ve Genel Müdür Danışmanı olarak görev yaptı. Ayrıca, Basın Yayın Birliği Genel Müdürlüğü ve TBYM Denetleme Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Müşavirliği’nden sonra, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü olarak çalıştı.

5 Haziran 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı ve Bakan tarafından Darülaceze Başkanı olarak atandı. Ceceli, Türkiye Cumhuriyeti 12. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı, İstanbul Ticaret Odası Kültür, Sanat ve Spor İhtisas Komitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sağlık Sektör Meclisi, Birleşmiş Milletler UNECE Yaşlılık Açık Uçlu Çalışma Grubu Bürosu ve OECD Sosyal Politika Çalışma Grubu üyelikleri gibi prestijli görevlerde de bulunmaktadır.

Elmas Esra Ceceli, Darülaceze Başkanlığı görevinde büyük bir onur duyduğunu belirtmiş ve selefi Hamza Cebeci'nin görevi daha ileriye taşımak için çalıştığını ifade etmiştir.