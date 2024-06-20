Esra Akpınar, 29 Kasım 1987 tarihinde Ankara'da doğmuş bir Türk oyuncu ve sunucudur. İlköğretim ve lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı eğitimle başlamıştır.

Profesyonel oyunculuk hayatına Muhteşem Yüzyıl gibi önemli projelerde yer alarak adını duyurmuştur. Ayrıca Dünyanın En Güzel Kokusu adlı yapımında da rol almıştır. Televizyon dünyasında Güldür Güldür Show adlı programda yaptığı sokak röportajları ile de tanınmaktadır.

Esra Akpınar'ın özel hayatıyla ilgili detaylı bilgiler kamuoyu tarafından merak edilmekte olup, kariyerine devam etmektedir.

Bülent Şakrak Esra Akpınar olayı

Esra Akpınar, Bülent Şakrak ile olan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu ve şunları söyledi: "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitmesinin sebebi asla ben değilim." Şakrak'ın menajeri Handan Taşkın da açıklamasında, "Aralık ayından beri birlikteler, Maviye Sürgün dizisiyle başlamadılar, evlilikleri de bu ilişki nedeniyle bitmedi, Esra'yı önceden de tanıyorduk" dedi.