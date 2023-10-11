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Vatandaşlar ve esnaflar ile sürekli bir araya gelen Başkan Ömer Açıkel, ilçede kurulan sebze ve meyve pazarını gezdi.

Pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Açıkel’e, İlçe Halk Pazarını Esnaf Odası Başkanı Mesut Aslan eşlik etti.

ESNAFI GEZDİ, SOHBET ETTİ

Pazarcı esnafını ziyaret ederek istek, beklenti ve talepleri dinleyen Açıkel, alışveriş yapan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Açıkel, “Gerek bilgilendirme ve istişare toplantılarıyla gerekse esnaf ziyaretlerimizle bütün esnaf kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Bu tür ziyaretlerle de sohbet edip, hal hatır soruyoruz” dedi.

KOLAY BİR İŞ DEĞİL

Pazarda tezgah açmak, satacağı ürünü daha güneş doğmadan en taze şekliyle kar, yağmur demeden getirerek vatandaşa satmanın kolay bir iş olmadığına değinen Açıkel, “O yüzden pazarcı esnafımızın bizde yeri ayrı. Bizler de daha modern ve yaşanabilir bir ilçede yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Esnafla birlikte pazara gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Açıkel, onlardan gelen talep ve önerileri de dinledi. (Haber Merkezi)