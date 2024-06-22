Bayram ziyaretleri kapsamında Yozgat’a gelen MHP Milletvekili Sedef, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Meclis çalışmalarından kalan zamanını memleketi Yozgat’ta geçiren Sedef, Kurban Bayramında da Yozgat’a geldi.

Ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelen Sedef, hem istek ve taleplerini dinledi hem de Kurban Bayramlarını kutladı.

Sedef, esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunacağını ve sorunların takipçisi olacağını ifade etti.

Ziyaretlerde Genel Başkanları Devlet Bahçeli’nin selamını da ileten Sedef, “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in hemşerilerimize selamı var. Bizler her zaman vatandaşımızın, esnafımızın, köylümüzün, memurumuzun, işçimizin yanındayız.

Parti teşkilatımızla birlikte ilçe ilçe, köy köy geziyoruz. Partimize olan ilgi ve teveccüh bizlerin çalışma şevkini daha da artırıyor. Yozgat’ımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarını gerek meclis kürsüsünde gerekse katıldığımız bütün platformlarda en üst perdeden dile getiriyor, çözümü noktasında girişimlerimizi sürdürüyoruz. MHP ülkemizin sigortasıdır. Duruşu, misyonu her zaman vatanımız ve milletimizin yanıdır ” şeklinde konuştu.

İlk günkü heyecan ile vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerinin altını çizen Sedef, “Yozgat Lise Caddesi’nde hemşehrilerimizle bir ara geldik. Hem esnafımızı ziyaret ettik hem de vatandaşlarımız ile sohbet ettik. Hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Milletvekili Sedef’e ziyaretlerde MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu eşlik etti.