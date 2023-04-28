AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı Şahan, sebze hali esnaflarıyla bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi.

Milletvekili Adayı Şahan, seçim çalışmaları kapsamında yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerini gerçekleştiren Milletvekili Adayı Şahan, sebze hali esnafının isteklerine kulak verdi. Sebze halini gezen Şahan, esnaf tarafından yoğun ilgisi gördü.

Şahan, sebze hali esnafının sorunlarını dinleyerek 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde kendisine ve partisine destek istedi. Çok sayıda esnafla bire bir ilgilenen Şahan, esnafla sohbet ederek samimi bir profil çizdi.

Esnaf ziyareti sonrasında konuşan Şahan, "Daha gidecek çok yolumuz var. Azmimiz var, heyecanımız var. Bu azim ve heyecanın altında da millete hizmet etme arzusu yatıyor. Dolayısıyla bizim çok çalışmamız lazım" diye konuştu. Haber Merkezi