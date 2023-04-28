Gün içerisinde birçok programa katılan Yılmaz, esnaf ile bir araya geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında Yozgat merkez ve ilçede hizmet veren esnafları ziyaret eden Yılmaz, vatandaşlarla tek tek ilgilenip sıkıntılarını da dinledi.

Yılmaz, "Vatandaşlarımızla kucaklaşıp dertlerini dinliyor partimizin yapacakları ile ilgili projeleri anlatıyoruz. Vatandaşlarımıza ekonominin devası bizde, genel başkanımız bu işin uzmanı, Ekonomi ondan soruluyor diyerek çözüm önerilerimizi anlatıyoruz" dedi. Haber Merkezi