Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Yazılıtaş, esnaf ve sanatkarların ticaretin ve ekonominin temel taşı olduğunu söyledi.

Ahilik Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Yazılıtaş, tüm esnaf ve sanatkarın 'Ahilik Haftası'nı kutladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak esnafın her zaman yanında ve destekçisi olduklarını kaydeden Yazılıtaş, ahilik teşkilatının Anadolu'da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli dallarda kendisini yetiştirmesine olanak sağladığını hatırlattı, ayrıca 22 Eylül 2023 Cuma günü Yeni Sanayi Sitesi'nde Cuma namazı öncesi ahirete intikal eden tüm esnaf ve sanatkarlar için mevlid-i şerif okutulacağını söyledi.

Yazılıtaş, bu değerlerin yad edilmesinin büyük önem taşıdığını, ahilik geleneğinin günümüzde benzer niteliklere sahip esnaf odaları ile varlığını sürdürdüğünü belirtti.

Ahilik esnafımızın, ahlakını, dürüstlüğünü ve kalitesini en üst seviyede anlatan, aynı zamanda dayanışmayı ve milletimizin değerlerine sahip çıkmayı gösteriyor diyen Yazılıtaş, Ahilik geleneğinin toplumu birleştiren ve toplumsal denetim mekanizmasının işlemesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Esnaf ve sanatkarların, Ahilik geleneğiyle özdeşleşen bu değerleri yaşatmaya devam etmeleri gerektiğine dikkat çeken Yazılıtaş, gelecek kuşaklara da bu önemli mirası aktarmak için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

“BİRLİK VE DAYANIŞMAYI YÜCELTİYOR"

Başkan Yazılıtaş, esnaf ve sanatkarların toplumun ekonomik dinamosu olduğunu vurgulayarak, Ahilik geleneğinin bu önemli kesimi bir araya getiren ve toplumsal dayanışmayı yücelten bir platform sunduğunu belirtti.

Yazılıtaş, "Esnaf ve sanatkarlar, ticaretin ve ekonominin temel taşlarıdır. Ahilik geleneği, bu önemli kesimin değerlerini ve ahlaki ilkelerini en üst seviyede temsil eder. Ahilik, sadece ticarette değil, toplumun genelinde dürüstlüğü, ahlakı, kaliteyi ve dayanışmayı simgeler. Bu yüzden Ahilik Haftası, bu değerleri yaşatmak ve kutlamak için bir fırsattır" dedi.

Ahilik geleneğinin Anadolu'da köklü bir geçmişi olduğunu hatırlatan Yazılıtaş, “Bu geleneğin günümüzde de esnaf odaları gibi benzer niteliklere sahip kurumlar aracılığıyla devam ediyor. Ahilik, sadece ticarette değil, toplumsal hayatın her alanında etkisini gösterir. Toplumu birleştirir, dayanışmayı teşvik eder ve ahlaki değerleri yüceltir. Bu nedenle Ahilik geleneğini yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Yazılıtaş, Ahilik Haftası'nın esnaf ve sanatkarlar için bir araya gelme, değerlerini hatırlama ve gelecek nesillere miras bırakma fırsatı sunduğunu belirterek, tüm esnaf ve sanatkarlara Ahilik Haftası'nı kutlayarak, bu değerleri yaşatma sorumluluğunu bir kez daha hatırlattı. (Haber Merkezi)