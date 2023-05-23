Düzenlenen programa AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ve birçok önemli isim katıldı.

“SORGUN, İSTİKRAR DİYOR”

Programdan sonra açıklamada bulunan AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, “Sorgun Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifimizin düzenlemiş olduğu, ‘Esnaf Buluşması’ programına katıldık. Sorgun, istikrar diyor. Sorgun, ‘Doğru Adamla Yola Devam’ diyor. Sorgun, ilk günkü aşkla Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmaya devam ediyor. 14 Mayıs’ta Erdoğan diyen Bozok Yaylası, 28 Mayıs’ı iple çekiyor. İnşallah verdiği destekle ilk dört il arasına giren Yozgat, kendi rekorunu kırarak en büyük destekle Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Reis-i Cumhur seçmek için hazır. Türkiye zaferi için herkes sandığa” dedi.

“DURMAYACAĞIZ, YORULMAYACAĞIZ”

“Önce millet, önce memleket” diyerek açıklama yapan AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, “Sorgun Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifimizin düzenlemiş olduğu, ‘Esnaf Buluşması’ programına katıldık. 14 Mayıs’ta Erdoğan diyen Bozok Yaylası, 28 Mayıs’ı iple çekiyor. Durmayacağız, yorulmayacağız. Önce millet, önce memleket. Türkiye zaferi için herkes sandığa” şeklinde konuştu.

“YENİ HAYATA YAKLAŞMAKTAYIZ”

28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler için destek istediklerini belirten MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise, “Cumhur İttifakı Milletvekillerimiz Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan ile birlikte Sorgun Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'nin düzenlediği ‘Esnaf Toplantısına’ katılım sağladık. İttifakımızın Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde hemşehrilerimizden destek istedik. 28 Mayıs'ta omuz omuza yeni yüzyıla, yeni hayata adım adım yaklaşmaktayız” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan