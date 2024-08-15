Esma Biltaci’nin hayatı ve şehadeti, Mısır’daki siyasi mücadelenin ve direnişin unutulmaz bir parçası olarak tarihteki yerini aldı.

ESMA BİLTACİ KİMDİR?

Esma Biltaci, Mısır’ın siyasi kriz döneminin önemli ve etkili figürlerinden biri olarak tarihteki yerini aldı. 3 Ocak 1996 tarihinde Mısır’ın Beheira vilayetinde dünyaya gelen Esma Biltaci, dört çocuklu bir ailenin tek kızıdır. Babası, Mısır’ın tanınmış öğretim görevlisi ve parlamenterlerinden Muhammed Biltaci’dir. Esma’nın eğitimi ve siyasi etkinlikleri, onu Mısır’daki siyasi çalkantıların merkezine taşıdı.

EĞİTİM HAYATI VE HEDEFLERİ

Genç yaşlarda eğitim hayatına büyük bir ilgi gösteren Esma Biltaci, lise 3. sınıf öğrencisiyken fen bilimleri bölümünde öğrenim görmekteydi. Eğitim hayatı boyunca başarılı bir öğrenci olarak dikkat çeken Esma, doktor olmayı hedefliyordu. Ancak, üniversite sınavına bir yıl kala, eğitim hayatının son yılında Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafızlık makamına yükseldi.

MISIR’DAKİ SİYASİ KRİZ VE ESMA’NIN ÖLÜMÜ

Mısır’daki siyasi kriz ve darbe karşıtı mücadele, Esma Biltaci’nin trajik bir şekilde hayatını etkiledi. 2013 yılında Mısır’daki darbe sonrasında Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi görevden alındı ve Esma’nın babası Muhammed Biltaci, Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın siyasi kanadı olan Hürriyet ve Adalet Partisi’nden olduğu için darbecilerin hedefi oldu.

14 Ağustos 2013 tarihinde Rabia Meydanı’na yapılan kanlı saldırıda Esma Biltaci, yaralılara yardım etmekteydi. Bu sırada göğsünden aldığı kurşun darbesiyle hayatını kaybetti. Rabia Meydanı'ndaki saldırıda hayatını kaybeden Esma, Mısır’daki siyasi kriz ve darbe karşıtı direnişin sembol isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

BABA MUHAMMED BİLTACİ’NİN DUYGUSAL MEKTUBU

Esma Biltaci’nin babası Muhammed Biltaci, kızıyla ilgili bilgiye hapisteyken ulaşabildi. Kızı için duyduğu özlemi ifade eden bir mektup yazdı ve Esma’nın hatırasını yaşatmaya devam etti.