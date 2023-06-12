Bursa’da U20-U23 Atletizm Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti’nde yapılan yarışlarda U20 kategorisinde 237 kadın, 439 erkek, U23 kategorisinde ise 83 kadın 125 erkek olmak üzere toplam 889 sporcu mücadele etti. İki gün süren organizasyonda Eskişehirli genç atlet Elif Aydın da başarı elde etti. Yarışlarda birincilik koltuğuna oturan genç sporcu Elif Aydın, memleketine madalya ile döndü. İHA