Mihalıççık ilçesi Seki Mahallesi’ndeki 6 metre derinliğindeki Havva Taş Sulama Göleti’ne düşen 15 yaşındaki Levent Çakan’ı aramak için jandarma, itfaiye, 112 ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibi çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda AKUT’a ait dalgıçlar suyun altında yaptığı aramada Levent Çakan’ın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA