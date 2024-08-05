Vali Özkan, Muhtar Nemli ve mahalle sakinlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Özkan, “Muhtarlar, hem demokratik Cumhuriyetin ana unsurlarından biri hem de idareyi tamamlayan ana birimlerden bir tanesidir. Dolaysıyla bizden ayrı bir kurum olarak görmüyoruz. Nasıl Valilik, Kaymakamlık, diğer kurum müdürlükleri var ise muhtarlar da bizim bir parçamız. İdare ile koordineli bir şekilde çalışılırsa memlekete, millete fayda sağlayacak bir konumda olduğunuzu bilin. Cumhurbaşkanımızın önem atfetmesinin sebebi de bu. İlk kademe ve vatandaşla en yakın teması sağlayacak kişilersiniz. O makamları temsil ediyorsunuz” dedi.

“Vatandaşların güvenlik ve sosyal açıdan yaşadığı sorunları çözmeye yönelik sizin girişimleriniz çok değerli ve kıymetlidir” diyen Vali Özkan, idare olarak sorunların çözümü için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.