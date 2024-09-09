Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin köklü isimlerinden Selahattin Turan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uzun yıllardır belediyede farklı birimlerde daire başkanlığı görevini başarıyla sürdüren ve son olarak Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli Turan'ın ani ölümü, hem çalışma arkadaşlarını hem de sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Selahattin Turan, Erzurum'un saygın bürokratlarından biri olarak tanınıyordu ve şehrin idari yapısında önemli bir rol oynuyordu. Vefatının ardından büyük bir boşluk bırakacak olan Turan'ın cenazesi, 9 Eylül 2024 Pazartesi ikindi namazını müteakip Narmanlı Caminde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.